Il pericolo bianconero e un CR7 in più nel motore: la prima Juventus di Allegri riparte dal tridente

Esordio in campionato per la Juventus, che alla Dacia Arena affronta in questa prima giornata di Serie A la temibile Udinese. Un match tutt’altro che semplice per la squadra di Massimiliano Allegri, tornato sulla panchina bianconera dopo i due anni di transizione affidati a Maurizio Sarri prima e Andrea Pirlo poi. Il tecnico toscano si affida al tridente e al ritrovato Cristiano Ronaldo per scardinare la resistenza dell’Udinese, pronta a vendere cara la pelle con l’obiettivo di centrare la prima impresa di questo campionato.

La probabile formazione di Gotti

Gotti ha in mente di spiazzare tutti alla Dacia Arena, dando fiducia dal primo minuto a Cristo Gonzales, preferendolo a Stefano Okaka per fare da spalla a Pussetto nell’attacco bianconero. Confermato Pereyra al centro del campo, così come anche Walace e Molina. Nessuna novità infine nel reparto difensivo, con il trio composto da Samir, Nuytinck e Becao che appare in questo momento intoccabile.

La probabile formazione di Allegri

La Juventus deve fare i conti con alcune assenze in questa prima giornata di campionato: squalificato McKennie e infortunati Arthur e Rabiot. Per questo motivo, Massimiliano Allegri schiererà Bentancur a centrocampo insieme a Ramsey e Bernardeschi, che agirà nel ruolo di mezzala. Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro formeranno il pacchetto difensivo davanti a Szczesny, mentre in avanti spazio al tridente offensivo caratterizzato dalla presenza di Dybala e Chiesa a supporto di Cristiano Ronaldo. Locatelli e Kaio Jorge sono convocati ma partiranno dalla panchina.

Le probabili formazioni di Udinese-Juventus

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Samir, Nuytinck, Becao; Udogie, Arslan, Walace, Pereyra, Molina; Pussetto, Cristo Gonzales;

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Ronaldo;

Udinese-Juventus, data e canale tv:

Il match della 1ª giornata di Serie A fra Udinese e Juventus sarà trasmesso domenica 22 agosto alle ore 18:30 in esclusiva da DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).