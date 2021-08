Tra presente e futuro, Toto Wolff ‘spaventa’ la Mercedes: “potrei lasciare tutto spontaneamente”

SportFair

E’ senza dubbio uno degli artefici del dominio Mercedes dell’era ibrida in Formula 1, l’uomo cardine da cui tutto è nato e grazie al quale il progetto prosegue. Toto Wolff è legato visceralmente al team di Brackley, al punto da detenere anche quote aziendali che lo rendono uno degli azionisti di maggioranza della squadra nonché il team principal. L’austriaco però non è sicuro di concludere la propria carriera in Mercedes, al punto da spaventare i tifosi circa il suo futuro a medio-lungo termine.

L’ammissione di Wolff

Interrogato sul proprio futuro, Wolff ha ammesso: “ho riflettuto per un anno sulla mia volontà di continuare in questo sport e ho deciso di continuare, in ogni caso la mia scelta non è legata alla volontà di proseguire a dirigere questo team da un punto di vista operativo, ma di rimanere in qualità di azionista. Ciò significa che io e la squadra coopereremo a lungo termine, ed è questa la decisione che ho preso. Ci sono tre azionisti, ci completiamo a vicenda, e qualsiasi cosa faccia all’interno di questa realtà resterò nel mio ruolo come co-proprietario. Fino a quando mi sentirò a mio agio con il mondo delle competizioni, continuerò. Ciò non significa che non possa lasciare spontaneamente a qualcuno che abbia le capacità dirigere il team in modo più veloce, agile ed attivo di me. Ma non è ancora il momento”.