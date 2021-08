Marcell Jacobs show a Tokyo, mamma Viviana guarda già oltre l’oro: “batterà anche il record di Bolt”

SportFair

L’Italia intera, Desenzano del Garda in primis, è in festa per la vittoria di Marcell Jacobs nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo. Un trionfo vero e proprio quello dello sprinter azzurro, capace di diventare il primo azzurro a vincere la gara regina della velocità ai Giochi alla prima partecipazione. Un successo meritato che ha fatto felice anche Viviana Masini, mamma di Marcell Jacobs, che già guarda oltre l’oro di oggi: “siamo felicissimi, mio figlio ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi! Era un desiderio che avevo nel cuore per mio figlio di arrivare a questi livelli, ma sinceramente così no, non me l’aspettavo. È riuscito a raggiungere il suo sogno, se lo merita dopo tanti sacrifici e una vita tortuosa, con tante difficoltà. Da piccolo gli dicevo che avrebbe raggiunto Usain Bolt, e ce la stiamo facendo. Il prossimo obiettivo è il record del mondo. E ce la farà, se non quest’anno l’anno prossimo“.