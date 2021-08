Prima l’oro alle Olimpiadi e adesso il matrimonio, la fidanzata di Tamberi ammette: “ho detto sì, ma manca la data”

SportFair

La proposta è arrivato giusto due giorni prima di partire per le Olimpiadi di Tokyo, una richiesta romantica ma altrettanto decisa a cui Chiara Bontempi ha risposto di sì. La fidanzata di Tamberi è una delle donne più felici al mondo in questo momento, considerando la medaglia d’oro vinta da Gimbo nel salto in alto ai Giochi. Un risultato voluto e conquistato con tutte le forze dall’atleta azzurro, che si presenterà adesso all’altare con in tasca il titolo olimpico di salto in alto.

Niente data

Presente a Tokyo insieme al suo Gimbo, la fidanzata di Tamberi è stata intervistata dai giornalisti dopo la premiazione, vissuta a poca distanza dal compagno: “sono felicissima. Se ho visto la premiazione? Sì, sì, sono andata a vederlo, oggi c’è stata la possibilità di farlo. Ci tenevamo a essere insieme qui e le cose sono andate nel migliore dei modi, quindi diciamo che siamo felicissimi. È un sogno. Dopo la vittoria ci siamo sentiti subito. Ci siamo sentiti al volo. Ancora devo vederlo, l’ho abbracciato solo due minuti, devo un attimo capire. Il matrimonio arriverà, la proposta c’è stata quindi arriverà. La data è da decidere, con calma. La proposta è arrivata due giorni prima della partenza, quindi abbiamo messo da parte la cosa e ci siamo concentrati sulle Olimpiadi“.