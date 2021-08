I soldi dell’oro olimpico e il grazie a mamma Veronica, Fausto Desalu svela: “mi son già fatto un regalo”

SportFair

Sono passati pochi giorni dalla vittoria della medaglia d’oro nella staffetta 4×100 alle Olimpiadi di Tokyo, ma Fausto Desalu non ha ancora ben realizzato l’impresa compiuta insieme ai suoi compagni di squadra. Un risultato pazzesco di cui adesso lo sprinter italiano si gode i frutti, dopo aver dovuto superare numerosi ostacoli per riuscire a conquistare questo stupendo risultato.

Una macchina come… regalo

Intervenuto ai microfoni di Morning News su Canale 5, Fausto Desalu ha espresso le sue sensazioni a distanza di pochi giorni dall’oro olimpico, rivelando anche di aver già usato una parte dei soldi incassati per il successo di Tokyo: “ho preso una macchina per andare a lavoro. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza mia mamma, mi ha fatto sia da madre che da padre e mi ha cresciuto in modo corretto, dandomi valori importanti come quello del denaro“. Al fianco di Fausto Desalu non poteva mancare proprio lei, mamma Veronica, che ha ammesso come il tempo dei festeggiamenti non sia affatto finito: “mercoledì faremo una grande torta per festeggiare mio figlio, adesso raccogliamo i frutti“.