Lewis Hamilton di nuovo primo, Max Verstappen torna a inseguire: la nuova classifica piloti dopo il GP d’Ungheria

Cambia il padrone della classifica piloti di Formula 1, Lewis Hamilton si riappropria della leadership del Mondiale grazie al terzo posto ottenuto nel GP d’Ungheria. Una gara pazzesca che il campione del mondo chiude sul gradino più basso del podio, al termine di una rimonta furiosa che gli permette di scavalcare il rivale in classifica. Solo un punticino invece per Max Verstappen, colpito e mezzo affondato dalla McLaren di Norris subito dopo il via. Una botta durissima da digerire dopo lo 0 di Silverstone, che riapre un Mondiale mai così entusiasmante.

Ecco la nuova classifica piloti dopo il GP d’Ungheria