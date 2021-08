I mezzucci di Tsitsipas fanno infuriare Murray, lo scozzese rabbioso in conferenza: “ho perso il rispetto per lui”

SportFair

Primo turno davvero complicato per Stefanos Tsitsipas agli US Open 2021, il greco riesce ad avere la meglio su Andy Murray ma soltanto al quinto set e dopo ben 4 ore e 44 minuti di battaglia. Una sfida piena di emozioni e colpi di scena, che lascia comunque nell’animo dello scozzese un misto di rabbia e delusione per il comportamento del giocatore greco. Un Murray infuriato infatti si presenta in conferenza stampa, esprimendo il proprio stato d’animo dopo il ko: “il problema non è andarsene al bagno, ma il tempo che ci impiega. Ho parlato con la mia squadra prima della partita e ho detto loro che mi aspettavo qualcosa del genere se le cose non fossero andate come volevano. Il problema è che non puoi fermarti in un modo che influisca sul tuo fisico. Quando giochi a un livello così brutale, se ti fermi per sette, otto minuti, ti raffreddi. Puoi prepararti mentalmente, ma pause così lunghe ti influenzano fisicamente”.

Le accuse a Tsitsipas

Andy Murray poi è entrato più nel dettaglio: “si è preso un Medical time out dopo che ho vinto il terzo set. Nel quarto, quando era sotto 0-30, è andato a cambiare racchetta con tutta la calma del mondo… vi pare una coincidenza che succeda proprio lì? Il ginocchio non sembra proprio che gli abbia dato fastidio nel resto delle due ore e mezza che è durata la partita. È deludente, perché penso che la somma di tutto questo abbia influenzato il gioco. Non dico che avrei vinto, ma ha influito. Lo apprezzo, penso che sia un grande giocatore, è positivo che sia in questo sport, ma non mi piace come continua a perdere tempo con questi atteggiamenti. Oggi ho perso il rispetto per lui“.