Poker alla Salernitana e… pizza sul treno: José Mourinho festeggia a modo suo il successo della Roma [VIDEO]

La Roma continua a macinare vittorie e grandi prestazioni in questa stagione, iniziata come meglio non si potrebbe considerando il doppio successo in Conference League e i sei punti ottenuti in campionato nei primi 180 minuti. Un momento magico per i giallorossi e soprattutto per José Mourinho, artefice di questo avvio sprint del club capitolino festeggiato in maniera piuttosto curiosa dallo Special One. Durante il viaggio in treno post vittoria, il portoghese infatti è stato beccato mentre mangia una pizza e beve una Coca-Cola: un premio meritato dopo la splendida vittoria centrata dalla Roma sulla Salernitana. Ecco il video…