L’azzurro Conyedo al rispescaggio per il bronzo, Sotero punta il podio nel pentathlon: i risultati delle sfide di oggi alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

E’ in corso una nuova giornata di sfide alle Olimpiadi di Tokyo! Tanti ancora gli italiani in gara a caccia di nuove preziose medaglie. L’azzurro Conyedo ha fatto sognare, nella lotta libera categoria 97 kg, ma si è fermato ai quarti di finale. Il lottatore italiano è stato sconfitto dall’americano Snyder per 6-0, ma domani tornerà a lottare, nel match di rispescaggio per il bronzo.

Niente da fare per Mattia Busato invece nel karate kata. Se ieri nel femminile abbiamo conquistato la medaglia di bronzo con Viviana Bottaro, oggi nel maschile ci siamo fermati alle qualificazioni. Busato non è infatti riuscito ad accedere alla seconda fase.

Resta viva qualche chance di medaglia nel pantathlon. Dopo la prova di nuoto, infatti, l’azzurra Sotero ha accorciato le distanze sulla terza in classifica.