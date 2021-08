Un giornalista la provoca in conferenza, Naomi Osaka scoppia di nuovo in lacrime: “atteggiamento da bulli” [VIDEO]

SportFair

Naomi Osaka non ha resistito ed è scoppiata nuovamente in lacrime in conferenza stampa, a distanza di alcune settimane dall’ultima volta in cui si era presentata davanti ai media durante il Roland Garros. A scatenare la reazione emotiva della tennista giapponese ci ha pensato un giornalista dell’Enquirer con una domanda provocatoria, che ha scombussolato la tennista asiatica: “com’è possibile che lei usufruisca di benefici di essere un’atleta di alto livello e non voglia presenziare alle conferenze stampa?“. Un’insinuazione a cui Naomi Osaka ha iniziato a rispondere, per poi fermarsi poco dopo a causa di una crisi di pianto.

La replica del manager

La domanda del giornalista ha scatenato la reazione stizzita di Stuart Duguid, agente di Naomi Osaka, apparso piuttosto arrabbiato dopo la conferenza: “l’atteggiamento da bullo di quel giornalista è il motivo per cui i rapporti tra giocatori e e stampa sono sempre più tesi“. L’ultima conferenza di Naomi Osaka risaliva agli Internazionali di Roma, poi la crisi e la decisione di saltare Wimbledon per presentarsi alle Olimpiadi di Tokyo, dove è uscita di scena al terzo turno.