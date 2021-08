Il tenero amore di Marcell Jacobs per l’Italia, smentite le voci di trasferimento: “io negli USA? Solo per mio padre”

SportFair

Nessun trasferimento negli Stati Uniti, nessuna voglia di lasciare l’Italia dopo la vittoria dell’oro olimpico alle Olimpiadi di Tokyo nei 100 metri. Marcell Jacobs smentisce categoricamente le voci di un suo possibile definitivo viaggio negli States, confermando che continuerà ad allenarsi proprio in Italia. Indiscrezioni emerse dopo alcune Instagram Stories della compagna di Jacobs, cancellate subito dall’uomo più veloce del mondo con una nota diffusa dal suo manager: “io vivrò per sempre in Italia, che è il mio Paese. Andrò negli Stati Uniti per andare a trovare mio padre, con il quale ho solo recentemente recuperato un rapporto che per me è importantissimo e al quale voglio dedicare del tempo. La mia vita però, così come la mia famiglia e il mio futuro sono esclusivamente legati all’Italia.