Il sogno di Marcell Jacobs continua alle Olimpiadi: sarà portabandiera nella Cerimonia di Chiusura

Un altro splendido riconoscimento per Marcell Jacobs a Tokyo, diverso rispetto alla medaglia d’oro conquistata nei 100 metri maschili ma altrettanto prestigioso. Il nuovo campione olimpico della velocità infatti sarà il portabandiera dell’Italia in occasione della Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, in programma domenica 8 agosto alle ore 13.00 italiane. L’annuncio è stato dato da Gianni Malagò, presidente del Coni, che ha deciso di premiare lo sprinter di Desenzano del Garda dopo il pazzesco successo ottenuto nella gara regina delle Olimpiadi, scrivendo un’autentica pagina di storia dello sport azzurro.

La staffetta

Marcell Jacobs dunque riceverà la bandiera tricolore dalle mani di Jessica Rossi ed Elia Viviani, portabandiera durante la Cerimonia d’Apertura dello scorso 23 luglio. L’obiettivo del campione olimpico dei 100 metri è quello di presentarsi all’evento magari con un’altra medaglia al collo, visto che venerdì 6 agosto alle ore 15.50 guiderà la staffetta 4×100 in finale, tentando l’assalto ad un altro podio olimpico che lo lancerebbe nella leggenda.