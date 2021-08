Italia-Inghilterra non è finita, nuovi guai per la Federcalcio inglese: la Uefa apre un procedimento

SportFair

E’ passato quasi un mese da Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021 vinta dagli azzurri ai rigori, ma i guai per la Federcalcio inglese non sembrano affatto terminati. La Uefa infatti ha reso noto di aver aperto un procedimento nei confronti della Football Association per gli scontri verificatisi in occasione del match giocato a Wembley, riservandosi dunque la possibilità di prendere importanti decisioni nelle prossime settimane. La FA è accusata di violazione della regola di “mancanza di ordine e disciplina da parte dei suoi sostenitori“, come confermato dalla nota della Uefa.

Il comunicato

Questo il comunicato diffuso dalla Uefa: “a seguito di un’indagine condotta da un Ispettore di Etica e Disciplina Uefa sugli eventi che hanno coinvolto i tifosi avvenuti all’interno e intorno allo stadio durante la finale di Uefa Euro 2020 tra le Nazionali di Italia e Inghilterra, giocata l’11 luglio allo stadio di Wembley, Londra, è stato aperto un procedimento disciplinare contro la Federcalcio inglese per una potenziale violazione dell’Articolo 16(2)(h) del Regolamento Disciplinare Uefa per mancanza di ordine o disciplina da parte dei suoi tifosi. Ulteriori informazioni su questo argomento verranno comunicate a tempo debito“.