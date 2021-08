Untouchable, fan e John Cena. La ‘nuova’ Carmella si racconta: “chi è più hot fra me e Trish Stratus?”

SportFair

Ha iniziato come la “Princess of Staten Island”, la guidette regina del trash talking. Poi è diventata una “Fabulous” vincitrice del MIB femminile e campionessa di SmackDown. Oggi veste i panni della “Untouchable”, la bionda bella e impossibile. Nonostante i tanti cambi di gimmick, Carmella resta sempre sulla cresta dell’onda e ha voglia di reinventare se stessa e i personaggi che porta sul ring della WWE da 8 anni a questa parte. In vista di Summerslam, SportFair ha avuto il piacere di scambiare quattro chiacchiere con la ‘Untouchable’, dimostratasi molto simpatica e disponibile a differenza di come appare sul ring!

Come non iniziare dunque dai suoi molteplici cambiamenti, ai quali lei stessa guarda come un percorso di crescita: “Carmella non è cambiata, è cresciuta. Sono in WWE da quasi 8 anni, è pazzesco se ci penso… quindi i personaggi devono cambiare, si devono evolvere, non possono restare uguali tutto il tempo. Diventa noioso per il pubblico e lo è anche per me, mi piace reinventarmi. Dentro mi sento ancora la ‘Princess of State Island’, ma è necessaria una novità, del resto le persone cambiano e crescono ogni singolo giorno”.

Un cambiamento comunque radicale che l’ha portata da essere una ragazza del Jersey ad una vera e propria icona. Riguardo il personaggio dell’“Untouchable”: qual è la cosa che la affascina di più e quale ha trovato più difficile da mettere in scena? “Sono ossessionata dalla mia nuova entrata – ammette – al mio ritorno volevo introdurre qualcosa di diverso e avere un’entrata grandiosa. La cosa più difficile quando si ha un nuovo personaggio è migliorarsi ogni giorno. Inoltre, il rapporto con i fan può essere complicato perché alcuni possono essere molto affezionati, o magari abituati, alla ‘Moonwalker trashtalker’ Princess of Staten Island. E lo sono anche io! Ma molti, a volte, sono così affezionati che non vogliono un cambiamento. Ma che peccato… se lo beccheranno lo stesso! (ride)”.

Per la terza domanda, l’assist ce lo fornisce direttamente lei. Com’è stato ritrovare i fan dopo una lunga assenza con tante settimane di live a porte chiuse? “Il ritorno dei fan è stato fantastico! – racconta Carmella – Il primo show della prima settimana ho avuto un match titolato contro Bianca Belair a Houston: sentire la folla, percepire la loro energia è stato incredibile. Amo tantissimo il WWE Universe, sono contenta che siano tornati e che mi dicano quanto mi odiano (un personaggio heel come Carmella deve essere fischiato, ndr). Li amo”.

A proposito di ritorni, in quel di Money in The Bank è risuonata una theme song inconfondibile, che ha lasciato i fan a bocca aperta: quella di John Cena. Il leader della ‘Cenation’ è tornato dopo una lunga assenza per rimettere al proprio posto nientemeno che Roman Reigns. Abbiamo chiesto a Carmella la sua reazione nel vedere nuovamente John Cena sul ring e la sua risposta è stata molto dolce. “Assistere al ritorno di John Cena è stato assurdo. È una mega star, è un ragazzo incredibile, torna sempre in WWE: credo lo faccia perché qui è da dove ha iniziato, è il posto da dove viene. – ha spiegato – I fan lo amano tantissimo, credo sia fantastico che sia tornato. È molto bello averlo intorno durante un live event, è sempre pronto a darti una mano per qualcosa che devi fare durante l’incontro o per come prepararti all’incontro. Dà dei consigli preziosi, è davvero bello averlo intorno”.

E se una superstar femminile del passato tornasse in WWE, come ha fatto John Cena, con l’obiettivo di sfidarla, Carmella chi vorrebbe che fosse? La risposta è calda come le temperature estive: “direi Trish Stratus: tutti pensano che sia hot, ma io sono più hot di lei! Quindi potremmo fare un match su chi sia la più bella fra noi due… sto scherzando! Lei è bellissima ed è anche fantastica, mi piacerebbe troppo avere un match contro di lei”.