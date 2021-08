Inter-Genoa, golazo di Calhanoglu all’esordio in nerazzurro: il destro del turco è una goduria [VIDEO]

SportFair

Prima partita ufficiale con la maglia dell’Inter e primo gol per Hakan Calhanoglu, che bagna come meglio non potrebbe il suo debutto in nerazzurro. Il turco prima serve l’assist per la rete dell’1-0 di Skriniar, poi si mette in proprio e scarica alle spalle di Sirigu un destro potentissimo che si infila all’angolino. Esordio col botto per Calhanoglu dunque con l’Inter, venti minuti da urlo che faranno certamente mangiare le mani al Milan…