Pauroso incidente per Elisa Balsamo nell’Omnium a Tokyo: l’azzurra schiacciata dalle ruote di un’avversaria [VIDEO]

Si chiudono con un pauroso incidente le Olimpiadi di Tokyo per Elisa Balsamo, protagonista di una spettacolare caduta durante la prova dello scratch nell’Omnium femminile. La ciclista azzurra ha perso il controllo della sua bici e ha innescato un clamoroso strike alle sue spalle, finendo per essere travolta da un’avversaria egiziana finita con le sue ruote sulle gambe di Elisa Balsamo. Un incidente davvero spaventoso che fortunatamente non ha lasciato strascichi sul corpo dell’azzurra, riuscita a cavarsela con qualche ferita lieve e alcune contusioni. Un modo davvero amaro per chiudere le Olimpiadi di Tokyo e in particolare la gara dell’Omnium, in cui sarebbe potuta essere protagonista.