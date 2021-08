Terribile incidente nella 24 ore di Spa: immagini spaventose, ma piloti fortunatamente illesi

Momenti di grande paura alla 24 ore di Spa. Ieri è avvenuto un incidente davvero spaventoso con diverse macchine coinvolte sul circuito di Spa Francorchamps. Le auto di Jack Aitken e di Davide Rigon, dopo un contatto hanno innescato un incidente davvero pauroso che ha costretto gli organizzatori a far intervenire la safety car per dare modo ai soccorritori di intervenire e accertarsi delle condizioni dei quattro piloti rimasti coinvolti.

Fortunatamente e miracolosamente, nessuno dei 4 ha riportato gravi conseguenze. Rigon e Aitken sono stati sottoposti a degli accertamenti per escludere fratture o infortuni e sono stati dimessi nella serata, mentre per Estre e Perera non sono stati necessari approfondimenti.