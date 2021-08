Il Settebello cede agli USA, sarà finalina per il bronzo, Chamizo fuori dal podio: Busà sorride, Baldassarri in finale nella ritmica: i risultati delle gare di oggi alle Olimpiadi di Tokyo

SportFair

Giornata di gioie e dolori alle Olimpiadi di Tokyo. Dopo la strepitosa vittoria di Antonella Palmisano nella 20 km di marcia arrivano altri risultati soddisfacenti dai Giochi Olimpici.

Busà sorride nel suo percorso: Luigi ha vinto infatti, finora, due incontri su tre, l’ultimo contro il tedesco Bitsch, dopo una splendida rimonta grazie ad uno yuko.

Sorride anche l’Italia della Ginnastica ritmica: Milena Baldassarri, dopo una performance spettacolare ha chiuso i primi 4 esercizi con un totale di 96.050 punti che le consentono di piazzarsi al sesto posto e accedere alla finale di domani.

Giornata meno soddisfacente invece per l’Italia della pallanuoto e del ciclismo: il Settebello ha ceduto infatti agli USA per 6-7 e dovrà quindi disputare la finalina per il 7° posto.

Niente da fare per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella madison femminile: il duo azzurro ha chiuso all’ottavo posto la gara vinta dalla oppia della Gran Bretagna composta da Laura Kenny e Katie Archibald.

Delusione anche nella lotta libera: Frank Chamizo, in gara per la finale per il bronzo, ha ceduto allo statunitense Dake, per 4-0. L’azzurro non è riuscito a confermare il bronzo di Rio 2016.