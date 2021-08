Un gesto che vale più di una vittoria: Zarco regala un sorriso ai bambini di Alessandria

SportFair

Ha concluso la doppietta austriaca in maniera tutt’altro che soddisfacente, allontanandosi considerevolmente dalla vetta della classifica piloti di MotoGP occupata da Fabio Quartararo. Nonostante una delusione cocente, Johann Zarco ha deciso di mettere da parte i pensieri negativi per fare una splendida sorpresa ai bambini di Alessandria, regalando loro una giornata che difficilmente dimenticheranno. Il francese infatti si è presentato sulla pista di minimoto piemontese per girare insieme ai piccoli piloti, lasciandoli a bocca aperta al momento del suo arrivo tutt’altro che preventivato.

Gesto da campione

Un modo non solo per dimenticare le brutte prestazioni fornite in Austria, ma soprattutto per trascorrere alcune ore in compagnia di quei piccoli piloti che un domani sognano di arrivare in MotoGP. Zarco ha prima fatto qualche giro insieme ai giovanissimi allievi in sella a una pitbike, per poi regalare una vera e propria lezione di guida, mostrando personalmente come impostare le traiettorie ideali. Successivamente, il francese della Pramac ha tenuto un breve briefing insieme ai piloti in erba, rivelando alcuni segreti per migliorare e fare strada nel motociclismo. A fine giornata, Zarco ha postato alcuni scatti sui social e ha espresso la propria felicità per questa intensa giornata trascorsa in terra piemontese: “momenti di divertimento dopo la difficile gara di domenica. Grazie alla pista di Alessandria per la calda accoglienza“.