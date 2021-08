Vittoria e gesto da applausi all’esordio agli US Open: Naomi Osaka fa commuovere una piccola fan [VIDEO]

Splendido gesto di Naomi Osaka nei confronti di una sua piccola fan, omaggiata dalla giocatrice giapponese subito dopo il successo ottenuto in due set nel primo turno degli US Open. Pochi minuti dopo la conclusione del match vinto contro Marie Bouzková per 6-4/6-1, la numero 3 del ranking WTA si è avvicinata ad una sua tifosa per regalarle una spilla delle Olimpiadi di Tokyo. Un gesto semplice ma al tempo stesso da applausi quello compiuto da Naomi Osaka, che ha spiegato poi nel corso dell’intervista post-partita il motivo del suo regalo: “l’ho sentita spesso mentre giocavo e mi è sembrata così carina, così ho pensato di regalarle la spilla perché mi sembrava un bel modo di ringraziarla“.

“I just heard her when I was playing my match and she was so cute.”@naomiosaka shared a moment with a young fan and gave her an Olympic pin after the match ❤️ 🥺 pic.twitter.com/s9P9qs2dHV

— ESPN (@espn) August 31, 2021