Il Dortmund perde ma lui fa felice un piccolo fan: bel gesto di Haaland dopo il ko in Supercoppa [VIDEO]

Serata amara per il Borussia Dortmund, che perde il primo trofeo della stagione al cospetto del Bayern Monaco, riuscito a conquistare la Supercoppa di Germania grazie alla doppietta di Lewandowski e all’acuto di Muller. Inutile il gol di Marco Reus, che non è servito ai gialloneri per evitare un pesante ko davanti ai propri tifosi. Nonostante la sconfitta però, Erling Haaland ha trovato il modo di far felice un piccolo tifoso del Dortmund, regalandogli la propria maglietta ed esaudendo la richiesta del baby fan fatta su un cartello. L’attaccante norvegese si è avvicinato agli spalti e ha donato la sua divisa, rendendo indimenticabile la serata di quel piccolo tifoso del Borussia.