Inter-Genoa, le probabili formazioni e dove vedere il match che apre la nuova Serie A: data, ora e canale tv

Sarà l’Inter campione d’Italia a dare il via alla nuova stagione di Serie A, ospitando a San Siro il Genoa di Davide Ballardini. Appuntamento alle ore 18:30 di sabato 21 agosto con l’inizio del campionato, che vedrà in contemporanea con la sfida del Meazza anche quella del Bentegodi tra Hellas Verona e Sassuolo. Simone Inzaghi inizia questa nuova avventura con l’obiettivo di difendere lo Scudetto conquistato da Antonio Conte, puntando sul nuovo arrivato Edin Dzeko. Un confronto, quello contro il Genoa, che sorride all’Inter visto che è reduce da 6 vittorie consecutive in Serie A contro i rossoblù, senza peraltro subire nemmeno un gol in 540 minuti. Sono 17 infine le partite consecutive senza sconfitta quando l’Inter inizia la stagione in casa, un filotto che il Genoa ha intenzione di interrompere.

La probabile formazione di Inzaghi

La prima Inter di Simone Inzaghi non prescinde dal pacchetto difensivo che ha fatto grande la squadra di Conte, ovvero con Handanovic in porta e il trio difensivo composto da Bastoni, De Vrij e Skriniar. Darmian e Perisic agiranno sulle fasce a centrocampo, mentre l’asse centrale vedrà Brozovic affiancato da Barella e dal neo arrivato Calhanoglu. Sensi infine dovrebbe fungere da trequartista alle spalle di Edin Dzeko, considerando la squalifica di Lautaro Martinez.

La probabile formazione di Ballardini

Davide Ballardini è pronto a schierare un Genoa rivoluzionato rispetto alla scorsa stagione, considerando i numerosi nuovi arrivati dal mercato estivo. In porta ci sarà Sirigu, davanti a lui un terzetto difensivo composto da capitan Criscito, Biraschi e il neo arrivato Vanheusden. La regia sarà affidata a Badelj con Hernani e Sturaro al suo fianco, mentre Sabelli e Cambiaso spingeranno sugli esterni. In attacco la coppia Destro-Pandev che tanto bene ha fatto l’anno scorso, permettendo al Genoa di prenotare un altro campionato di Serie A.

Le probabili formazioni di Inter-Genoa

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko;

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Biraschi, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Sturaro, Cambiaso; Destro, Pandev;

Inter-Genoa, data e canale tv:

Il match della 1ª giornata di Serie A fra Inter e Genoa sarà trasmesso sabato 21 agosto alle ore 18:30 in esclusiva da DAZN (Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora).