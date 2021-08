Cambia l’arbitro di Sampdoria-Milan, sostituito Michael Fabbri: al suo posto ci sarà Marco Guida

SportFair

Colpo di scena a due giorni dal match tra Sampdoria e Milan, che chiude il programma della prima giornata della nuova Serie A. L’AIA infatti ha comunicato che Michael Fabbri, inizialmente designato per la sfida di Marassi, verrà sostituito dal collega Marco Guida che dunque dirigerà la gara tra blucerchiati e rossoneri. Questo dunque il nuovo schema degli arbitri presenti al Ferraris lunedì sera:

SAMPDORIA-MILAN (lunedì 23 agosto alle ore 20.45)

Arbitro: GUIDA

Assistenti: RANGHETTI-BACCINI

Quarto uomo: GARIGLIO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MELI

Le probabili formazioni

Si avvicina l’esordio per Sampdoria e Milan in questo campionato, le due squadre si sfideranno al Ferraris lunedì sera nel match che chiude la prima giornata di A. I blucerchiati dovranno fare a meno di Jankto, ceduto al Getafe, ma contano di ritrovare Ekdal e Thorsby anche se quest’ultimo è vicino al passaggio all’Atalanta. Ballottaggio Murillo-Chabot al centro della difesa, mentre sulle fasce agiranno Bereszynski e Augello. Quagliarella riferimento offensivo, supportato dal trio composto da Candreva, Gabbiadini e Damsgaard. Il Milan invece si presenta a Genova senza Kessié e Ibra infortunati, dunque spazio a Giroud e Tonali dal primo minuto. Esordio in porta per Maignan, in difesa confermata la coppia Kjaer-Tomori con Calabria e Theo sulle fasce. Brahim Diaz sarà il trequartista centrale, affiancato da Saelemaekers e Leao.

Sampdoria(4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Chabot, Augello; Silva, Thorsby; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard; Quagliarella.

Allenatore: D’Aversa.

Milan(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud.