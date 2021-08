Brutto spavento per l’Italia! Elisa Balsamo centrata in pieno durante la gara di Madison femminile a Tokyo

SportFair

Il ciclismo su pista è uno sport tanto affascinante quanto spaventoso e pericoloso. Durante le prime gare delle Olimpiadi di Tokyo abbiamo visto diverse cadute che hanno destato un po’ di preoccupazione, ma nessuna, fino ad oggi, aveva visto coinvolti ciclisti italiani.

Oggi, durante la gara di Madison femminile, i tifosi azzurri hanno vissuto un grosso spavento: Elisa Balsamno è stata infatti centrata in pieno da una collega irlandese. Inevitabile è stata la caduta: la ciclista italiana è finita rovinosamente a terra e ha avuto in un primo momento qualche difficoltà a rialzarsi. Superato lo spavento, però, Elisa Balsamo si è alzata ed è tornata in sella alla sua bici per proseguire la sua gara. I giudici hanno neutralizzato la gara per 5 giri, quindi l’Italia non ha perso terreno.