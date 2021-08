Arsenal-Chelsea, Lukaku ci mette 15 minuti per segnare il primo gol: rete facile facile per il belga [VIDEO]

SportFair

Quindici minuti: è questo il tempo servito a Romelu Lukaku per trovare il primo gol della sua nuova esperienza con la maglia del Chelsea. Trasferitosi in Inghilterra solo pochi giorni fa, l’attaccante belga non ha fatto passare molto tempo prima di timbrare la sua prima rete con la maglia dei ‘Blues‘. Un tap-in facile facile quello dell’ex attaccante dell’Inter, abile a depositare in rete un assist perfetto di Reece James e a sbloccare così Arsenal-Chelsea. Ecco il video del gol: