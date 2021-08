L’infortunio è dimenticato, Spinazzola lavora per tornare in campo: l’allenamento è davvero… curioso [VIDEO]

SportFair

Leonardo Spinazzola non vede l’ora di tornare in campo, lasciandosi alle spalle l’infortunio che lo ha privato di giocare semifinale e finale a Euro 2021. L’esterno azzurro ha dovuto lasciare il campo durante il secondo tempo di Italia-Belgio a causa della rottura del tendine d’Achille, che lo ha obbligato a volare in Finlandia per subire una delicata operazione. A distanza di un mese, Spinazzola ha iniziato la riabilitazione svolgendo degli esercizi piuttosto curiosi con il piede sinistro. Nelle immagini postato sui social si nota l’esterno della Roma spostare con le dita alcuni bastoncini, trasferendoli da un punto all’altro. Un modo per iniziare a ritrovare sensibilità nel piede, un primo passo verso il completo recupero che avverrà nei prossimi mesi.

>>> CLICCA QUI PER VEDERE IL CURIOSO ALLENAMENTO DI SPINAZZOLA <<<