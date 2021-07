Balla a torso nudo e si scatena sulle spalle di un amico: Pickford ha già dimenticato Italia-Inghilterra [VIDEO]

SportFair

Sono passati pochi giorni da Italia-Inghilterra, finale di Euro 2021 vinta dagli azzurri ai rigori, ma sembra che i giocatori di Southgate abbiano già smaltito la cocente delusione. In particolare Jordan Pickford, portiere della nazionale dei ‘Tre Leoni‘ capace di parare due rigori a Belotti e Jorginho, rivelatisi poi inutili a causa dei tre errori commessi da Rashford, Sancho e Saka.

Party in suo onore

Il numero uno inglese si è comunque messo tutto alle spalle, scatenandosi durante una festa organizzata in suo onore da moglie e amici. Un video del party è stato pubblicato in rete diventando subito virale, dal momento che dalle immagini si nota un Pickford inedito che balla a torso nudo sulle spalle di un amico. Un modo per scrollarsi di dosso le tossine della finale di Euro 2021 e guardare avanti, divertendosi sulle note del brano ‘Believe’ di Cher.