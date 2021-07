L’incredibile record di nonno Francesco: ha 101 anni e ha visto tutti i trionfi dell’Italia dal 1934 al 2021

SportFair

Euforia e felicità. Due sentimenti che i tifosi italiani hanno assaporato domenica 11 luglio 2021, quando l’Italia è diventata per la seconda volta campione d’Europa, battendo l’Inghilterra ai rigori. Un trionfo atteso 53 anni, ovvero dal 1968, data del primo e unico successo continentale per la Nazionale Italiana riuscita a ripetersi sotto il cielo di Wembley grazie alla cavalcata degli uomini di Mancini. Due trionfi che hanno in comune la felicità di nonno Francesco, cittadino italiano nato nel 1920 e residente oggi in Canada.

La specialità di nonno Francesco

Ma cos’ha di speciale questo simpatico nonnino? Difficile da credere, ma è l’unico ad aver visto l’Italia vincere tutti i suoi sei trofei internazionali: 4 Mondiali e 2 Europei. Nonno Francesco infatti ha assistito alle due vittorie iridate sotto il Fascismo (1934 e 1938 e in quest’ultima occasione fresco maggiorenne) per poi godersi la vittoria dell’Europeo del ’68, i Mondiali del 1982 e del 2006 fino al trionfo di Euro 2021, che Francesco ha visto da ultra-centenario. Insomma, un record impossibile da battere ma ulteriormente migliorabile visti i Mondiali in Qatar nel 2022: chissà che Mancini e i suoi ragazzi non regalino a nonno Francesco un’altra perla per la sua straordinaria collezione…

L’età di nonno Francesco in occasione dei trionfi dell’Italia

Una vita caratterizzata dai trionfi dell’Italia quella di nonno Francesco, che ha vissuto a età differenti i sei successi degli azzurri in campo internazionale. Dal 1934, unica vittoria da minorenne, fino al 2021 che rappresenta il primo successo da ultra-centenario. Ecco nel dettaglio a quanti anni questo anziano tifoso della Nazionale ha assistito ai vari trionfi dell’Italia:

Mondiali del 1934: aveva 14 anni

Mondiali del 1938: aveva 18 anni

Europeo del 1968: aveva 48 anni

Mondiali del 1982: aveva 62 anni

Mondiali del 2006: aveva 86 anni

Europeo 2021: ha 101 anni