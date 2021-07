Offre soldi alla Haas per scambiare il telaio del figlio con quello di Mick Schumacher: l’ultima trovata di Mazepin senior

Sono giorni complicati per Gunther Steiner e per l’intero Team Haas, costretto a fare i conti non solo con gli scarsi risultati in pista ma anche con la furia di Dmitry Mazepin, padre di Nikita e proprietario dello sponsor Uralkali. L’oligarca russo non ha mandato giù la rivelazione del team principal della scuderia americana, che ha ammesso come tra le due macchine ci sia una notevole differenza di peso, con Mazepin costretto a usare un telaio più pesante rispetto a quello di Schumacher. Una situazione che ha spinto il padre del driver classe ’99 a intervenire per far sì che il figlio venga trattato come il suo collega.

Offerta in denaro

Stando a quanto riferito dal giornale tedesco F1-Insider, pare che Dmitry Mazepin abbia offerto una ingente somma di denaro per scambiare il telaio dei due due piloti, ricevendo il netto no di Steiner. Un rifiuto che ha indispettito l’oligarca russo, che ha iniziato così a spingere per la sostituzione del team principal della Haas con Oliver Oakes, uomo di fiducia di Mazepin senior e manager del figlio Nikita. A gettare benzina sul fuoco anche una presunta frase di Steiner, che avrebbe sottolineato la differenza tra Mazepin e Schumacher: “è possibile che uno dei nostri piloti abbia i tifosi e l’altro i soldi”. In tutto questo, il giovane Mick comincia già a guardarsi intorno per uscire da questa situazione, puntando tutto sull’Alfa Romeo che presto potrebbe salutare Raikkonen e accogliere il tedesco al fianco di Giovinazzi.