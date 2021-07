Prima il danno e adesso anche la beffa: Sky non potrà trasmettere gli highlights della prossima Serie A

SportFair

Sono giorni durissimi per Sky che, oltre al danno di aver perso al cospetto di Dazn la corsa ai diritti tv della Serie A per il prossimo triennio, ha dovuto incassare anche la beffa di non poter trasmettere nemmeno gli highlihgts, se non delle tre partite di cui detiene i diritti. A rivelarlo è il ‘Sole 24 Ore’, che ha sottolineato come la Lega di Serie A abbia deciso di non mettere all’asta gli highlights pay, non permettendo così all’emittente satellitare di Comcast di poter garantire ai propri abbonati le migliori azioni di tutte le 10 partite di ogni turno del massimo campionato italiano. Una situazione piuttosto complicata per Sky, che punterà il tutto per tutto sulle altre competizioni inserite nella propria offerta calcistica, tra cui la Champions League e la Premier League.