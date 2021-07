‘Le finali è bello vincerle’, Balotelli durissimo sui social: “non sputate nel piatto dove avete mangiato”

Mario Balotelli torna a far parlare di sé sui social, ma non per questioni sportive. L’attaccante italiano, fresco di trasferimento all’Adana Demirspor in Turchia, ha attirato le attenzioni dei suoi haters su Instagram per una Story pubblicata nella giornata di oggi, postando una foto che lo ritrae in lacrime dopo la sconfitta in finale a Euro 2012 e questa didascalia: “le finali è bello vincerle“. Parole che hanno spinto i suoi followers a ricoprirlo di insulti, fino a obbligarlo a rispondere con un post durissimo.

Le parole di Balotelli

Indignato per le offese ricevute, Super Mario ha attaccato: “ho visto tanti insulti nei miei confronti e come sapete non ho problemi a esprimere i miei pensieri. Non capisco tutto questo odio nei miei confronti da parte di tanti di voi italiani. L’Italia sta facendo un grande europeo e io non ci sono perché i ragazzi in questi anni hanno meritato più di me la convocazione. Con questo a che serve scrivermi ‘sei scarso, stai a casa, non vali niente, non sei italiano’. Ci avete mai pensato che il Mondiale è un torneo difficile da conquistare per me ma non impossibile? E cosa dovrei dire se dovessi meritarlo? No, non mi riconosco in voi quindi addio nazionale? Pensate prima di scrivere, non si sputa nel piato dove si è mangiato. Comunque ora forza Italia, tutti insieme“.