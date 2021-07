A pochi giorni dalla finale di Wembley è di nuovo Italia-Inghilterra: stavolta la sfida è… organizzativa

Nemmeno pochi giorni fa, Italia e Inghilterra si sfidavano a Wembley per il titolo di campione d’Europa, conquistato dalla Nazionale del ct Mancini ai calci di rigore. All’orizzonte adesso si profila un nuovo duello tra azzurri e inglesi, ma questa volta non in campo bensì sui tavoli dell’Uefa. Secondo il Corriere dello Sport, entrambi i Paesi infatti pare siano interessati a ospitare Euro 2028, avanzando la propria candidatura per la rassegna continentale che si svolgerà tra 7 anni e seguirà quella in programma in Germania nel 2024. Da tempo ormai l’Italia punta a ottenere l’organizzazione di una grande manifestazione per dare impulso alla riqualificazione degli stadi, per questo motivo gli Europei del 2028 appaiono come l’occasione perfetta.

Concorrenza inglese

C’è comunque da battere la concorrenza dell’Inghilterra, anche se quanto accaduto a Wembley in occasione della finale di Euro 2021 non è affatto piaciuto all’Uefa, che ha aperto anche vari procedimenti disciplinari. Le sanzioni che arriveranno per gli scontri e l’invasione di campo potrebbero gravare sull’assegnazione di Euro 2028, magari favorendo proprio l’Italia che dato dimostrazione di grande organizzazione nelle gare giocate a Roma nell’Europeo appena concluso. La decisione verrà presa dall‘Uefa nei prossimi mesi, dunque sotto la gestione Ceferin, un motivo in più per sperare in una nuova vittoria dell’Italia ai danni dell’Inghilterra.