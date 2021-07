Il sole splende sulla Maglia Gialla, Pogaçar si prende la 17ª tappa: non c’è storia in questo Tour de France

Tadej Pogaçar mette il sigillo su questo Tour de France, vincendo la diciassettesima tappa e ipotecando il successo finale in questa edizione della Grande Boucle. Il corridore sloveno taglia per primo il traguardo piazzato sul Col du Portet, staccando negli ultimi metri Vingegaard e Carapaz: gli unici due avversari riusciti a rimanere attaccati al campione sloveno. Negli ultimi metri però non c’è storia, con Pogaçar che scatta sull’ultima rampa e si prende un successo meritatissimo nella tappa regina di questo Tour de France. Aumenta dunque il vantaggio in classifica per lo sloveno, che vede sempre più vicino il gradino più alto del podio piazzato sugli Champs-Elysées.

La classifica generale del Tour de France dopo la 17ª tappa: