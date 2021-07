Sogno spezzato a Wimbledon, Shapovalov annienta Murray in tre set: il canadese vola agli ottavi

Finisce il sogno di Andy Murray a Wimbledon, lo scozzese non riesce a superare lo scoglio del terzo turno e si arrende nettamente a Denis Shapovalov. Un match mai in discussione quello disputato sul Centrale dell’All England Club, con il numero 12 del ranking che annienta il proprio avversario in tre set. Nonostante il supporto del pubblico inglese, Murray alza bandiera bianca al cospetto di Shapovalov, cedendo con il punteggio di 6-4, 6-2, 6-2 dopo più di due ore e mezza di battaglia. Una vittoria che permette al canadese di accedere così agli ottavi di finale di Wimbledon, dove se la vedrà con Roberto Bautista-Agut che nel pomeriggio ha steso senza problemi il tedesco Koepfer in tre set.