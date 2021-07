Meraviglioso Mauro Nespoli, centrata la finale olimpica del tiro con l’arco: altra medaglia sicura per l’Italia

SportFair

Dalla delusione di Rio 2016 al sorriso di Tokyo 2021, Mauro Nespoli dimentica l’eliminazione ai quarti di finale di cinque anni fa e conquista la finale olimpica di tiro con l’arco. L’atleta italiano supera nettamente in semifinale il taiwanese Chih-Chun Tang con il punteggio di 3-1 e prenota una medaglia, sognando ovviamente quella dal metallo più prezioso. Un confronto condotto in maniera impeccabile da Nespoli, che vince il primo set per poi farsi raggiungere dal proprio avversario. Nelle ultime due frazioni però, l’arciere azzurro piazza un numero impressionante di 10 che gli regalano la finale olimpica, traguardo mai raggiunto in carriera. Adesso Mauro Nespoli attende il vincente dell’altra semifinale, che si disputerà tra il giapponese Takaharu Furukawa ed il turco Mete Gazoz.