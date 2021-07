Splendida Camila Giorgi alle Olimpiadi, distrutta Karolina Pliskova: i quarti di finale sono realtà

SportFair

Camila Giorgi non si ferma più e conquista i quarti di finale del torneo olimpico di tennis femminile a Tokyo, splendida vittoria per l’azzurra che estromette agli ottavi niente meno che Karolina Pliskova, testa di serie numero 5 del seeding. Successo nettissimo quello della marchigiana, che non lascia scampo alla propria avversaria e la annienta in due semplici set, dominando l’incontro fin dai primi scambi. Rabbia e determinazione per la Giorgi, che si impone con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un’ora e sedici minuti di gioco, staccando così il pass per i quarti di finale del torneo olimpico di tennis femminile, dove se la vedrà con Elina Svitolina che ha battuto in tre set Maria Sakkari.