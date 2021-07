Ashleigh Barty è la nuova regina di Wimbledon: un’australiana torna a vincere ai Championships dopo 41 anni

Ashleigh Barty è la nuova regina di Wimbledon, un titolo conquistato a fatica contro un’ostica Karolina Pliskova, dimostratasi un’avversaria complicata sul Centrale dell’All England Club. Al termine di tre set tiratissimi, la numero 1 del ranking WTA trasforma in oro la sua prima finale ai Championships, diventando la prima australiana dopo 41 anni a conquistare Wimbledon dopo la connazionale Evonne Goolagong, capace di battere niente meno che Chris Evert nel 1980.

Secondo Slam in carriera

Per Ashleigh Barty è il secondo Slam in carriera, dopo il Roland Garros conquistato nel 2019, arrivato grazie a una prestazione non senza sbavature. L’australiana si impone con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-3 dopo due ore di battaglia contro una Pliskova dura ad arrendersi, coronando così il sogno di trionfare a Wimbledon e di far sventolare ai Championships la bandiera australiana.