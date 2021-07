Roger Federer cancella il sogno di Lorenzo Sonego: lo svizzero ai quarti di Wimbledon per la 18ª volta in carriera

Si spegne il sogno di Lorenzo Sonego di approdare ai quarti di finale di Wimbledon, il giocatore azzurro si inchina a Roger Federer non senza lottare, cedendo al termine di una partita comunque dominata dallo svizzero. Niente da fare per il numero 27 del ranking, costretto ad arrendersi con il punteggio di 7-5, 6-4, 6-2 dopo due ore e tredici minuti di battaglia, inframezzata anche da una sosta causa pioggia.

Niente doppietta azzurra

Niente doppietta dunque per l’Italia nei quarti a Wimbledon, resta il solo Matteo Berrettini a tenere alta la bandiera tricolore tra i migliori otto dello Slam londinese, dove ci sarà per la diciottesima volta in carriera anche Roger Federer. Lo svizzero adesso se la vedrà con il vincente del match tra Hurkacz e Medvedev, interrotto per pioggia sul punteggio di 2 set a 1 per il russo.