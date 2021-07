Il tornado Djokovic si abbatte su Fucsovics, Nole distrugge il suo avversario e vola in semifinale

Novak Djokovic è il primo semifinalista di Wimbledon, il numero uno del mondo non lascia scampo a Martin Fucsovics sul Centrale dell’All England Club, annientandolo senza problemi dopo poco più di due ore e quindici minuti di partita. Un match mai in discussione quello tra il serbo e l’ungherese, con il numero uno del mondo che prende in mano le redini del gioco fin dal primo set, chiudendo con il punteggio di 6-3/6-4/6-4 e volando così al penultimo atto dello Slam londinese. Djokovic attende adesso il vincente del match tra Karen Khachanov e Denis Shapovalov, che contenderà la finale di Wimbledon al numero uno del mondo.