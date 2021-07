La storia del tennis azzurro è riscritta: Matteo Berrettini è il primo italiano in finale a Wimbledon

Matteo Berrettini è nella storia, il giocatore romano è il primo tennista italiano della storia a conquistare la finale di Wimbledon. Decisivo il successo in semifinale contro Hubert Hurkacz, superato in quattro set sul Centrale dell’All England Club con il risultato di 6-3, 6-0, 6-7, 6-4 dopo due ore e 39 minuti di gioco. Battuto il primato di Nicola Pietrangeli sull’erba londinese che durava dal 1960, Matteo Berrettini va oltre quella soglia e conquista addirittura la finale di Wimbledon, dove affronterà il vincente del match tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov. Si prospetta dunque una domenica pazzesca per lo sport italiano, con l’Italia di Mancini in finale contro l’Inghilterra a Euro 2021 e Matteo Berrettini all’ultimo atto di Wimbledon per la prima volta nella storia.

Prima finale Slam dopo Panatta

Un risultato pazzesco per Matteo Berrettini, arrivato grazie all’undicesima vittoria consecutiva tra Queen’s e Wimbledon con soli quattro set persi per strada: un rullo compressore il romano sull’erba, superficie su cui adesso potrebbe davvero far svoltare in maniera definitiva la sua carriera. Una finale slam raggiunta proprio nel compleanno di Adriano Panatta, che raggiunse l’ultimo atto di uno Slam nel 1976 a Parigi.