Mostruoso Thomas Ceccon nelle batterie dei 100 sl a Tokyo: battuto il bicampione mondiale Dressel

SportFair

Batteria da urlo per Thomas Ceccon nei 100 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, il nuotatore italiano lascia tutti di stucco con il suo 47″71 che gli permette di diventare il terzo azzurro a infrangere la barriera dei 48″ dopo Luca Dotto e Alessandro Miressi, che detiene al momento il record italiano in 47″45. Il vicentino classe 2001 si toglie la soddisfazione di battere addirittura il bicampione mondiale Caeleb Dressel, precedendolo di due centesimi grazie a una prestazione monstre che gli vale il miglior tempo nelle batterie.

Battuto anche il campione olimpico

Reduce dall’argento in staffetta e dal quarto posto nei 100 dorso, Ceccon non lascia scampo nemmeno al campione olimpico australiano Kyle Chalmers, fermatosi a 47″77. Quarto tempo invece per Miressi in 47″83, tempo che gli vale agevolmente la qualificazione. Questi i semifinalisti dei 100 stile libero uomini: Ceccon, Dressel, Chalmers, Miressi, Kolesnikov, Hwang, Minakov, Popovici, Nemeth, Kisil, Apple, Grousset, Barna, Lyendo Edwards, Mityukov, Whittle.