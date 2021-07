Niente medaglia per l’Italia nella spada femminile: Rossella Fiamingo e Federica Isola eliminate ai quarti

SportFair

La spada femminile non regala medaglie all’Italia, le azzurre non riescono a superare lo scoglio dei quarti di finale e vedono dunque svanire le proprie speranze di salire sul podio olimpico. Sconfitta netta per Rossella Fiamingo al cospetto di Katrina Lehis, l’atleta estone infatti non lascia scampo alla propria avversaria e la stende con un perentorio 15-7. Un match a senso unico che parte male e finisce peggio per la vice-campionessa olimpica, che saluta così mestamente la competizione. Lotta e sogna invece il passaggio in semifinale Federica Isola, ma l’azzurra si arrende all’overtime contro la cinese Sun. Prestazione positiva per la 21enne italiana, capace di guidare il confronto per larghi tratti prima di cedere al supplementare.