“Finalmente sei uscito dalla tasca di Chiellini”, Lukaku deriso sui social: la replica è velenosa [FOTO]

Il suo Belgio ha chiuso Euro 2021 con l’eliminazione ai quarti di finale per mano dell’Italia, un ko doloroso maturato nell’arco dei 90 minuti in seguito ai gol di Barella e Insigne che hanno reso vano il rigore di Lukaku. Una cocente delusione per l’attaccante dell’Inter che ha immediatamente staccato la spina per godersi le vacanze, durante le quali non ha comunque messo da parte gli esercizi fisici. Proprio ieri Big Rom ha postato sui social una foto che lo ritrae intento a correre, uno scatto che ha spinto un tifoso italiano a stuzzicarlo in maniera velenosa: “sei uscito dalla tasca di Chiellini finalmente…“. Una frase a cui Lukaku ha voluto rispondere, ricordando l’esito dello scorso campionato: “l’Italia ha vinto e sono contento per voi, veramente. Però i campioni d’Italia siamo noi, ricordatelo“.