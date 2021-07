L’Antitrust avvia un’istruttoria su DAZN e TIM, la replica è netta: “accordo che favorisce la concorrenza”

Nella giornata di oggi, l’Antitrust ha avviato un’istruttoria per far luce su determinate clausole relative all’accordo tra TIM e DAZN per la trasmissione e distribuzione dei diritti tv della Serie A, in particolare con riferimento ai Pacchetti 1 e 3. L’obiettivo è quello di accertare se si tratti di un accordo restrittivo della concorrenza per quelle clausole che riducono commercialmente l’offerta di DAZN, riducendo la capacità di presentare sconti agli abbonati.

La replica di DAZN

DAZN ha appreso questa mattina dell’avvio di un’istruttoria di AGCM in relazione al rinnovo dell’accordo di distribuzione con TIM. Restiamo convinti che tale accordo sia in favore della concorrenza e dello sviluppo tecnologico del paese, favorendo la fruizione di contenuti audiovisivi in streaming. Questo procedimento ovviamente non riguarda l’assegnazione dei diritti di Serie A TIM per il prossimo triennio. DAZN sarà quindi felice di offrire la visione di tutte e 10 le partite di Serie A TIM in streaming, a tutti gli appassionati di calcio, e questo a prescindere dall’operatore internet prescelto dai consumatori. Gli utenti rimarranno liberi di decidere con quale operatore accedere al nostro servizio, mediante un’ampia gamma di device mobili e fissi.