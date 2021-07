Quanto costano i biglietti di Italia-Inghilterra? Prezzi folli per la finale di Euro 2021, tagliandi fino a 50 mila sterline

L’attesa è cominciata, l’adrenalina comincia a salire e l’11 luglio appare già dietro l’angolo. La finale di Euro 2021 ha già messo in fibrillazione due Paesi interi, spingendo i tifosi a fare carte false per poter vivere in prima persona l’evento di Wembley. Ma quanto costano i biglietti di Italia-Inghilterra? Trovare un tagliando per l’attesa finalissima è quasi impossibile, dal momento che i 60.000 posti previsti per il match sono già tutti esauriti. In azione sono entrati dunque i bagarini, pronti a rivendere i propri tagliandi a prezzi esorbitanti puntando sulla voglia dei tifosi inglesi e italiani di non perdersi la finale di Euro 2021 in programma domenica 11 luglio.

Quanto costano i biglietti di Italia-Inghilterra?

Le cifre per comprare un biglietto per Italia-Inghilterra a pochi giorni dalla finale sono spaventose, i tagliandi sono già stati piazzati dai bagarini a 50.000 sterline, ossia 55.000 euro circa. La Federazione Italiana sta lavorando per i 1000 biglietti messi a disposizione dalla UEFA, mentre in Inghilterra si dà la caccia ai tagliandi disponibili per avere l’occasione di assistere di persona ad una finale che potrebbe regalare alla nazionale dei Tre Leoni un trofeo che manca dal Mondiale del 1966. Scorrendo i siti britannici, due biglietti di categoria 1 sul portale di rivendita Ticombo sono prezzati 40.000 sterline, con 10.000 sterline di prevendita. Più economici i tagliandi su altri siti, fissati a 15.600 sterline, ne servono invece 40.560 per sedersi nel box ‘Bobby Moore’.