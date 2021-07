Quanto costa riparare la macchina di Verstappen? Red Bull costretta a sborsare una cifra folle

SportFair

L’incidente avvenuto a Silverstone tra Max Verstappen e Lewis Hamilton avrà degli strascichi importanti non solo per il pilota olandese, ma anche per la Red Bull. I danni riportati dalla vettura numero 33 del team di Milton Keynes sono piuttosto ingenti, al punto da spingere la scuderia a spendere una cifra folle per riparare gli elementi recuperabili. Secondo le prime analisi e le iniziali stime, pare che la Red Bull dovrà sborsare un milione di euro per mettere a posto la macchina di Max Verstappen, una somma importante considerando l’introduzione del budget cap in Formula 1.

Ansia per la power unit

Oltre a questo, resta l’incognita della power unit che gli uomini di Milton Keynes sperano di recuperare per non dover operare una sostituzione, che avrebbe un effetto devastante sulla stagione. Stando al regolamento, ogni pilota ha a disposizione tre propulsori per l’intero arco della stagione, in caso di sostituzione Verstappen sarebbe già al terzo quando mancano ancora tante gare alla conclusione della stagione. Insomma, un week-end da dimenticare per il pilota olandese e per la Red Bull che, oltre al danno nelle classifiche mondiali, rischia di subire anche una dolorosa beffa che potrebbe rovinargli l’intera stagione.