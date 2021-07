Wimbledon, punto assurdo di Matteo Berrettini: lo smash di Hurkacz ‘trasformato’ in un passante letale [VIDEO]

Matteo Berrettini regala spettacolo sul Centrale di Wimbledon nel corso della semifinale contro Hubert Hurkacz, colpi pazzeschi quelli del numero uno azzurro che strappano applausi al pubblico presente in tribuna. Tra i più belli c’è senza dubbio quello messo in mostra nel settimo gioco del primo set, con una giocata assurda di Berrettini che trasforma uno smash di Hurkacz in un passante letale per il polacco. Un colpo da vedere e rivedere, che conferma la bravura dell’italiano sull’erba.