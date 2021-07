Wimbledon, oggi si giocano i quarti dello Slam londinese: Berrettini a caccia di una storica semifinale

Nona giornata di partite a Wimbledon, dove oggi vanno in scena i quarti di finale maschili con Matteo Berrettini impegnato sul campo numero 1 dell’All England Club. L’azzurro va a caccia di una storica semifinale contro Felix Auger-Aliassime, giocatore canadese molto temibile riuscito a eliminare Zverev dallo Slam londinese. Il romano giocherà subito dopo il match tra Khachanov e Shapovalov, che inizierà alle ore 14. Sul Centrale invece scenderanno in campo Novak Djokovic e Roger Federer, che se la vedranno rispettivamente con Martin Fucsovics e Hubert Hurkacz.

Il programma delle gare di oggi a Wimbledon:

Centre Court – Ore: 14:30pm

Djokovic vs Fucsovics

Federer vs Hurkacz

No.1 Court – Ore: 14:00pm

Khachanov vs Shapovalov

Berrettini vs Auger-Aliassime