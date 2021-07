Wimbledon, il programma degli italiani in campo oggi: Berrettini e Sonego in campo per la storia

Giornata importante a Wimbledon, dove oggi vanno in scena gli ottavi di finale con Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego in campo per fare la storia. Erano ben 66 anni che due italiani non si giocavano la possibilità di approdare ai quarti dello Slam londinese, un’opportunità che gli azzurri non vogliono assolutamente sprecare. Più semplice sulla carta l’impegno di Matteo Berrettini che se la vedrà con il bielorusso Ivashka, mentre Lorenzo Sonego troverà dall’altra parte della rete niente meno che Roger Federer. Un match complicato ma in cui l’italiano non parte assolutamente battuto, nel quale darà fondo a tutte le proprie energie per togliersi la soddisfazione forse più grande della sua carriera.

Il programma di oggi a Wimbledon:

Campo Centrale (dalle ore 14.30)

N. Djokovic VS C. Garin

C. Gauff VS A. Kerber

R. Federer VS L. Sonego

Campo 1 (dalle ore 14.00)

A. Barty VS B. Krejcikova

F. Auger-Aliassime VS A. Zverev

E. Raducanu VS A. Tomljanovic

Campo 2 (dalle ore 12.00)

I. Swiatek VS O. Jabeur

M. Fucsovics VS A. Rublev

H. Hurkacz VS D. Medvedev

Campo 3 (dalle ore 12.00)

E. Rybakina VS A. Sabalenka

D. Shapovalov VS R. Bautista Agut

Campo 12 (dalle ore 12.00)

M. Berrettini VS I. Ivashka

Ka. Pliskova VS L. Samsonova

P. Badosa VS K. Muchova

Campo 18 (dalle ore 12.00)

K. Khachanov VS S. Korda

M. Keys VS V. Golubic