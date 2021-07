Da Wembley al… Santuario di Grumello Cremonese: per Gianluca Vialli è il “tempo della gratitudine” [FOTO]

SportFair

Pur senza scendere in campo, Gianluca Vialli è stato uno dei pilastri della Nazionale Italiana nel lungo percorso di Euro 2021. Un capo-delegazione sempre presente e mai invadente, protagonista nel documentario ‘Sogno Azzurro‘ della Rai in alcune scene diventate subito cult. Dal discorso prima della finale di Wembley fino al momento dei rigori, che Vialli non è riuscito a guardare per la troppa tensione provata. Un mese di forti emozioni per il capo-delegazione della Nazionale, che a distanza di una settimana dal trionfo di Euro 2021 ha voluto ringraziare chi gli ha permesso di vivere tutto questo.

Il pellegrinaggio

Mentre tutti i giocatori della Nazionale sono in vacanza con le famiglie a 7 giorni dal trionfo europeo, Vialli ha deciso di fare un pellegrinaggio al Santuario della Beata Vergine della Speranza di Grumello Cremonese, paesino della provincia lombarda. Il capo-delegazione azzurro ha postato sui social un selfie che lo ritrae davanti a una chiesetta settecentesca di campagna, situata nei pressi della casa in cui Vialli è cresciuto. Un ringraziamento non solo per la vittoria dell’Italia a Euro 2021 ma anche per essere riuscito a sconfiggere il tumore al pancreas nel 2017, come confermato dalla didascalia a corredo dello scatto: “è il tempo della gratitudine”.